В Україні з’явилися смертельні мошки

У Волинській області фіксують різке зростання випадків сімулідотоксикозу — токсико-алергічного захворювання, яке виникає внаслідок укусу мошок. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За даними фахівців, на Волині вже зафіксовано зростання звернень до медичних установ із симптомами, характерними для сімулідотоксикозу. Найбільше випадків реєструють серед жителів сільської місцевості та тих, хто працює на відкритому повітрі — зокрема, в полі, біля водойм або в лісах.

Мошки активні у теплу пору року, особливо вологими вечорами та вранці. Їх укуси не лише болючі, а й можуть викликати інтоксикацію організму через токсини в слині комах.

Найбільше страждають діти, алергіки та літні люди.

Фахівці радять уникати місць скупчення мошок (болота, водойми, лісосмуги). Після укусу потрібно не розчісувати уражене місце та звертатись до лікаря при появі набряків, свербежу, підвищення температури.

Довідка: Сімулідотоксикоз — це серйозне ускладнення, яке виникає після укусів мошок. Воно супроводжується сильними алергічними реакціями, запаленням шкіри, головним болем, нудотою, набряками, а в тяжких випадках — ураженням внутрішніх органів. Захворювання може становити небезпеку як для людей, так і для тварин. У тяжких формах воно може призводити до гострих алергічних реакцій або навіть смертельного результату.