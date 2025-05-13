69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог.
Скільки країн бере участь у "Євробаченні -2025" та хто автоматично потрапив у фінал, повідомляють Fakty.com.ua.
Євробачення 2025: країни учасники
На початку для участі в "Євробаченні-2025" у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн.
Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників "Євробачення-2025" становить 37 країн.
"Євробачення-2025", перелік країн:
1.Албанія
2.Вірменія
3.Австралія
4.Австрія
5.Азербайджан
6.Бельгія
7.Хорватія
8.Кіпр
9.Чехія
10.Данія
11.Естонія
12.Фінляндія
13.Франція
14.Грузія
15.Німеччина
16.Греція
17.Ісландія
18.Ірландія
19.Ізраїль
20.Італія
21.Латвія
22.Литва
23.Люксембург
24.Мальта
25.Чорногорія
26.Нідерланди
27.Норвегія
28.Польща
29.Португалія
30.Сан-Марино
31.Сербія
32.Словенія
33.Іспанія
34.Швеція
35.Швейцарія
36.Україна
37.Велика Британія
Хто виступатиме у півфіналах: дати
Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна.
Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія.
Які країни автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025"
У фіналі "Євробачення-2025" автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу.
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