69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог.

Скільки країн бере участь у "Євробаченні -2025" та хто автоматично потрапив у фінал, повідомляють Fakty.com.ua.

Євробачення 2025: країни учасники

На початку для участі в "Євробаченні-2025" у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн.

Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників "Євробачення-2025" становить 37 країн.

"Євробачення-2025", перелік країн:

1.Албанія

2.Вірменія

3.Австралія

4.Австрія

5.Азербайджан

6.Бельгія

7.Хорватія

8.Кіпр

9.Чехія

10.Данія

11.Естонія

12.Фінляндія

13.Франція

14.Грузія

15.Німеччина

16.Греція

17.Ісландія

18.Ірландія

19.Ізраїль

20.Італія

21.Латвія

22.Литва

23.Люксембург

24.Мальта

25.Чорногорія

26.Нідерланди

27.Норвегія

28.Польща

29.Португалія

30.Сан-Марино

31.Сербія

32.Словенія

33.Іспанія

34.Швеція

35.Швейцарія

36.Україна

37.Велика Британія

Хто виступатиме у півфіналах: дати

Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна.

Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія.

Які країни автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025"

У фіналі "Євробачення-2025" автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу.

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray.

Ziferblat – київський гурт, створений у 2015 році братами Даніелем і Валентином Лещинськими разом із Федором Ходаковим. Ширшій аудиторії вони стали відомі після участі в шоу "X-Фактор" у 2019 році.