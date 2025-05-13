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Культура

Скільки країн бере участь у "Євробаченні-2025": перелік учасників пісенного конкурсу

Скільки країн бере участь у "Євробаченні-2025": перелік учасників пісенного конкурсу

69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог. 

Скільки країн бере участь у "Євробаченні -2025" та хто автоматично потрапив у фінал, повідомляють Fakty.com.ua.

Євробачення 2025: країни учасники 

На початку для участі в "Євробаченні-2025" у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн. 

Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників "Євробачення-2025" становить 37 країн. 

"Євробачення-2025", перелік країн: 

1.Албанія 

2.Вірменія 

3.Австралія 

4.Австрія 

5.Азербайджан 

6.Бельгія 

7.Хорватія 

8.Кіпр 

9.Чехія 

10.Данія 

11.Естонія 

12.Фінляндія 

13.Франція 

14.Грузія 

15.Німеччина 

16.Греція 

17.Ісландія 

18.Ірландія 

19.Ізраїль 

20.Італія 

21.Латвія 

22.Литва 

23.Люксембург 

24.Мальта 

25.Чорногорія 

26.Нідерланди 

27.Норвегія 

28.Польща 

29.Португалія 

30.Сан-Марино 

31.Сербія 

32.Словенія 

33.Іспанія 

34.Швеція 

35.Швейцарія 

36.Україна 

37.Велика Британія 

Хто виступатиме у півфіналах: дати

Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна

Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія. 

Які країни автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025"

У фіналі "Євробачення-2025" автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу. 

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray. 

Ziferblat – київський гурт, створений у 2015 році братами Даніелем і Валентином Лещинськими разом із Федором Ходаковим. Ширшій аудиторії вони стали відомі після участі в шоу "X-Фактор" у 2019 році. 

Теги:

Євробачення-2025Новини шоу-бізнеса
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