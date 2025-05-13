Італія прямо вказала, від кого залежить кінець війни

Завершення військових дій в Україні на даний момент залежить винятково від рішення однієї особи – президента Російської Федерації Володимира Путіна. З такою чіткою та рішучою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, перебуваючи на міністерській зустрічі у форматі "Веймар+", розширеній за участі України, що відбулася в Лондоні.

У спілкуванні з представниками медіа, пан Таяні висловив сподівання, що у Москві буде визнано готовність Президента України Володимира Зеленського до проведення прямих переговорів. Він також наголосив на важливості "зобов’язання всіх нас [міжнародної спільноти] досягти миру" в Україні. Однак, ключову відповідальність за поточну ситуацію та можливість її зміни він поклав саме на російського лідера. "Вся відповідальність сьогодні в руках Путіна", – підкреслив міністр.

"Мир залежить тільки від волі Російської Федерації", – наполягав італійський дипломат. Він відзначив, що сигнали, які надходять з Москви, є "не обнадійливими", що особливо помітно на тлі нещодавніх атак. Таяні також нагадав про критично важливу умову для початку будь-яких "серйозних переговорів" – встановлення режиму припинення вогню тривалістю щонайменше 30 днів.

Ця заява прозвучала на тлі активних дипломатичних маневрів та обговорень потенційних прямих контактів між Києвом та Москвою. Зокрема, раніше повідомлялося про запрошення, озвучене Президентом Зеленським, щодо зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня. Незважаючи на це запрошення, офіційної позитивної відповіді від Кремля досі не надходило, а численні коментарі з боку російських офіційних осіб дають підстави вважати, що російський диктатор, ймовірно, не братиме участі у цій зустрічі.

Таким чином, за висновком глави МЗС Італії Антоніо Таяні, саме особисте рішення президента Путіна є вирішальним фактором, який визначить, чи вдасться зупинити кровопролиття та розпочати реальний процес встановлення миру в Україні.