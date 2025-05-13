Італія прямо вказала, від кого залежить кінець війни

Завершення військових дій в Україні на даний момент залежить винятково від рішення однієї особи – президента Російської Федерації Володимира Путіна. З такою чіткою та рішучою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, перебуваючи на міністерській зустрічі у форматі "Веймар+", розширеній за участі України, що відбулася в Лондоні.
Ця заява прозвучала на тлі активних дипломатичних маневрів та обговорень потенційних прямих контактів між Києвом та Москвою. Зокрема, раніше повідомлялося про запрошення, озвучене Президентом Зеленським, щодо зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня. Незважаючи на це запрошення, офіційної позитивної відповіді від Кремля досі не надходило, а численні коментарі з боку російських офіційних осіб дають підстави вважати, що російський диктатор, ймовірно, не братиме участі у цій зустрічі.
Таким чином, за висновком глави МЗС Італії Антоніо Таяні, саме особисте рішення президента Путіна є вирішальним фактором, який визначить, чи вдасться зупинити кровопролиття та розпочати реальний процес встановлення миру в Україні.