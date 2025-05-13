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Міністри оборони п’яти країн обговорять підтримку України

Міністри оборони п’яти країн обговорять підтримку України

16 травня в Римі відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти європейських країн, на якій обговорять питання підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей Європи, повідомляє Sud Ouest.

За інформацією Міноборони Італії, зустріч очолить міністр оборони Гвідо Крозетто, який проведе переговори зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії. У центрі уваги будуть питання посилення європейської оборони та узгодження подальших кроків у підтримці України.

Після завершення зустрічі п’ятеро міністрів оборони виступлять на спільній пресконференції, яка почнеться о 14:45 за київським часом.

Теги:

Римміністри оборони ЄСвійськова допомога Україні
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