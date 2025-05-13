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Ще одна країна підтримала трибунал щодо воєнних злочинів Росії

Ще одна країна підтримала трибунал щодо воєнних злочинів Росії

Північна Македонія стала першою країною Західних Балкан, яка офіційно приєдналася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Тімчо Муцунський, передає Балканський оглядач.

"Ми виступаємо за повагу до міжнародного публічного та гуманітарного права. Саме тому Північна Македонія підтримує ідею спеціального трибуналу", — наголосив міністр.

Північна Македонія стала єдиною країною Західних Балкан, яка взяла участь у спеціальній зустрічі у Львові, де було ухвалено рішення щодо формату трибуналу. Всі інші держави регіону — Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Албанія та Косово — поки що не долучилися до ініціативи.

Теги:

спецтрибунал для РосіїПівнічна Македонія
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