Уряд затвердив оновлені правила оформлення паспортів для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Тепер процедура стала простішою та менш бюрократизованою.
Що ж саме змінилося:
- Скасовано вимогу надавати військово-обліковий документ.
Чоловікам віком 18–60 років більше не потрібно особисто подавати військовий квиток чи інші документи про облік.
- Перевірка статусу — автоматична.
Закордонні підрозділи ДП «Документ» самостійно здійснюють перевірку у Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
- Автоматична постановка на облік.
Якщо дані про чоловіка відсутні в реєстрі, він автоматично ставиться на військовий облік без додаткових дій.
- Медкомісія більше не потрібна.
Проходження медичного огляду більше не є обов’язковою умовою для оформлення паспорта.
- Уся процедура — без участі заявника у додаткових перевірках.
Людина просто подає документи для оформлення паспорта — усі перевірки відбуваються в системі.
Ці зміни спрощують доступ до паспортних послуг для мільйонів українських чоловіків за кордоном. Вони не лише зменшують навантаження на заявників, а й дозволяють ефективніше вести облік військовозобов’язаних через цифрові реєстри, без необхідності фізичного контакту з військкоматом чи медичними комісіями.
Кабмін спростив видачу паспортів чоловікам 18–60 років за кордоном
Уряд затвердив оновлені правила оформлення паспортів для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Тепер процедура стала простішою та менш бюрократизованою.