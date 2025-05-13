Погода 13 травня: невеликі дощі майже всюди

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. По всій країні можливі невеликі дощі.

Вітер - північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря +10-15 градусів. На півдні та сході країни +13-18 градусів.

На високогір'ї Карпат можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме +5-10 градусів.

У Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +13-15 градусів.

В Укргідрометцентрі також попередили про пожежну небезпеку в Україні. Зокрема, 13-14 травня в Рівненській, Житомирській, Херсонській області та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.