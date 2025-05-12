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Китай підтримав 30-денне припинення вогню в Україні

Китай підтримав 30-денне припинення вогню в Україні

Китай підтримав ініціативу України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів щодо встановлення 30-денного припинення вогню у конфлікті, що триває. Про це сьогодні заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, наголосивши на важливості деескалації напруженості та збереження миру.

Заява Пекіна прозвучала на тлі зростаючих міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення стабільного перемир'я та пошук шляхів для мирного врегулювання конфлікту.

"Пекін підтримує цю ініціативу, оскільки вона сприятиме деескалації конфлікту та збереженню миру", — зазначив Лінь Цзянь під час брифінгу. Він додав, що Китай завжди виступав за мирне вирішення суперечок та діалог як основний шлях до врегулювання.

Підтримка Китаєм 30-денного перемир'я розглядається як важливий крок, що може додати ваги міжнародним закликам до припинення бойових дій та відкрити вікно для подальших дипломатичних зусиль. Точні умови та терміни початку цього потенційного припинення вогню, а також реакція інших сторін конфлікту, залишаються предметом очікування.

Теги:

Китайприпинення вогнюперемир'я
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