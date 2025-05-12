Зеленський кинув виклик Путіну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Туреччини 15 травня, незважаючи на відсутність гарантій щодо припинення вогню з боку Росії. За інформацією видання Axios, український лідер готовий до переговорів, навіть якщо Росія не погодиться з пропозицією розпочати припинення вогню, яке анонсували Україна, США та міжнародна коаліція.

Зеленський планує прибути до Стамбула у четвер, де повинні пройти переговори з представниками Росії. Згідно з джерелами в уряді, візит не залежатиме від того, чи почне Росія припинення вогню 12 травня, як було запропоновано раніше.

«Зеленський приїде до Туреччини навіть у разі, якщо Росія відмовиться від початку припинення вогню в понеділок», — повідомляє Axios, посилаючись на неназваного українського чиновника.

Україна, США та міжнародна коаліція запропонували розпочати з 12 травня повне та безумовне припинення вогню на 30 днів. Цей крок мав на меті створити умови для мирних переговорів та стабілізації ситуації в регіоні. Однак, російська влада проігнорувала пропозицію, заявивши, що Росія не готова прийняти таку умову без попередніх переговорів. Путін натомість запропонував провести прямі переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. Це стало основою для рішення Зеленського, який підтвердив свою готовність зустрітися з російськими представниками, але лише після досягнення припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у переговорах між Україною та Росією, підкресливши важливість досягнення миру для стабільності в регіоні. Також, за його словами, він провів телефонну розмову з Путіним, обговорюючи питання можливості переговорів.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог також підтвердив позицію Вашингтону, що США підтримують переговори за умови припинення вогню, адже це є основою для подальших мирних ініціатив.