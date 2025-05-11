"Україна має шанс вступити до НАТО", - новий глава МЗС Німеччини

Фото: Michael Kappeler/dpa

В уряді нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають, що Україна має шанс вступити і до ЄС, і до НАТО. І цей шлях є "незворотним". Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль зазначив, що Україна має перспективу стати членом і Європейського Союзу, і НАТО.

– В НАТО ми спільно домовилися, що Україна перебуває на шляху до вступу до оборонного альянсу і цей шлях незворотний, – зазначив Йоганн Вадефуль.

Водночас міністр нагадав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до свого обрання говорив про можливість вступу України до НАТО лише після закінчення війни.

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.

Україна наполягала на необхідності політичного рішення, яке б включало чіткий графік вступу країни до НАТО. Проте члени Альянсу поки не ухвалили такого рішення.