Європейські лідери разом із Зеленським подзвонили Трампу, а він не спав

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з главою США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїй соцмережі.

Як розповів глава української дипломатії, Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, глава польського уряду Дональд Туск та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели «конструктивну» розмову з Трампом. Йшлося про мирні зусилля.

Сибіга підкреслив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка 12 травня.

«Якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — наголосив міністр.

Ще 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Як зазначили в Офісі президента, США доведуть цю ініціативу до відома росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий на припинення вогню. А втім, наголосив: воно запрацює лише тоді, коли на нього погодиться росія. Лідер рф володимир путін відповів, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі з ключовими донорами у своєму клубі у Флориді назвав війну Росії проти України зростаючим розчаруванням, яке «не дає йому спати ночами».