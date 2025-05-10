﻿
Свiт

Корейці в Північній Слобожанщині захищали "братній народ" - Кім Чен Ин

Корейці в Північній Слобожанщині захищали "братній народ" - Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь його країни у війні на боці росії проти України є «виправданою».

Його слова передає Reuters.

Отож, Кім Чен Ин наголосив, що участь військовослужбовців з КНДР у війні є суверенним правом на захист «братнього народу».

«Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона підпадає під суверенні права нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і найвищими представниками честі нації», — заявив він.

Він також наголосив, що Пхеньян «без вагань» застосує військову силу, якщо США будуть продовжувати «військові провокації проти рф».

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. Станом на січень Зеленський повідомляв, що 4 тисячі військових із Північної Кореї було знешкоджено в Курській області рф.

Українські військові розповідають, що солдати з КНДР не хочуть здаватися в полон, натомість забирають своїх побратимів чи вчиняють самогубство в разі загрози полону. Вони також не беруть людей у полон — українських військових, які хотіли здатися в полон, убивали.

У росії намагаються приховати участь північнокорейців у бойових діях. За даними ССО ЗСУ, у документах їх записували як тувинців. А Зеленський заявляв, що траплялися випадки випалу обличчя, аби тіла неможливо було ідентифікувати.

Теги:

Кім Чен Ин
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Представник партії Зеленського звинуватив Китай у безпосередній допомозі злочинам РФ проти України
Полiтика 09.05.2025 18:48:05
Представник партії Зеленського звинуватив Китай у безпосередній допомозі злочинам РФ проти України
Читати
Міністри закордонних справ ЄС зробили перший крок до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ
Полiтика 09.05.2025 18:08:59
Міністри закордонних справ ЄС зробили перший крок до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ
Читати
Окупанти встановили в захопленому Мелітополі пам'ятник організатору геноциду українців Сталіну
Суспiльство 09.05.2025 17:34:13
Окупанти встановили в захопленому Мелітополі пам'ятник організатору геноциду українців Сталіну
Читати

Популярнi статтi