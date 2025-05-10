Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь його країни у війні на боці росії проти України є «виправданою».

Його слова передає Reuters.

Отож, Кім Чен Ин наголосив, що участь військовослужбовців з КНДР у війні є суверенним правом на захист «братнього народу».

«Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона підпадає під суверенні права нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і найвищими представниками честі нації», — заявив він.

Він також наголосив, що Пхеньян «без вагань» застосує військову силу, якщо США будуть продовжувати «військові провокації проти рф».

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. Станом на січень Зеленський повідомляв, що 4 тисячі військових із Північної Кореї було знешкоджено в Курській області рф.

Українські військові розповідають, що солдати з КНДР не хочуть здаватися в полон, натомість забирають своїх побратимів чи вчиняють самогубство в разі загрози полону. Вони також не беруть людей у полон — українських військових, які хотіли здатися в полон, убивали.

У росії намагаються приховати участь північнокорейців у бойових діях. За даними ССО ЗСУ, у документах їх записували як тувинців. А Зеленський заявляв, що траплялися випадки випалу обличчя, аби тіла неможливо було ідентифікувати.