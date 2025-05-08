Трамп вичерпався: лідер США просив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп просив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у мирних перемовинах між Росією та Україною.

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Під час телефонної розмови 5 травня 2025 року, за даними ЗМІ, Трамп наголосив на важливості участі Туреччини у мирному процесі.

Президент Ердоган також позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва, повідомило джерело.

"Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Владіміром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - додав співрозмовник.