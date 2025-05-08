﻿
Полiтика

Трамп вичерпався: лідер США просив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ - ЗМІ

Трамп вичерпався: лідер США просив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп просив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у мирних перемовинах між Росією та Україною.

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

Під час телефонної розмови 5 травня 2025 року, за даними ЗМІ, Трамп наголосив на важливості участі Туреччини у мирному процесі.

Президент Ердоган також позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва, повідомило джерело.

"Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Владіміром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - додав співрозмовник.

Теги:

переговориЕрдоганДональд Трамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я
Надзвичайні події 08.05.2025 15:40:42
Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я
Читати
Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я
Полiтика 08.05.2025 15:30:54
Головком ЗСУ повідомив про провал спроб тимчасового перемир’я
Читати
Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
Точка зору 08.05.2025 15:19:19
Петро Мага: Сьогоднішній день - це можливість доєднатися до всього цивілізованого людства. Яке обрало гаслом всього свого життя: «Ніколи більше!»
Читати

Популярнi статтi