Помер український патріот, який ухилився від служби в армії

Один із політв'язнів із Закарпаття, який провів 25 років у радянських концтаборах – Іван Мирон, помер у віці 97 років.

Про це повідомила голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Його життя - це приклад боротьби й гідності, вірності правді та Україні. Він пройшов через найтяжчі випробування долі, залишаючись незламним у своїй вірі, ідеях і переконаннях», - наголосив посадовець.

Іван Мирон був членом Організації українських націоналістів. У 1950 році він відмовився служити у радянській армії, яка вже «приєднала» Закарпаття до Радянської України. Натомість він долучився до лав підпільної Української повстанської армії. Проте його зрадили, і через донос на нього вийшли радянські спецслужби, що призвело до його арешту. Після суду йому було оголошено вирок - 25 років у таборі.

«В 1950-му мені прийшла повістка в армію. Давати присягу влади, яка принесла стільки зла моїй сім'ї і всій Україні, я не міг, тому зв'язався з Міхайлінюком (...) і перейшов на нелегальне становище. Постійно зустрічався з активістами ОУН та УПА, виконував їх завдання. У квітні 1951 роззброїв охоронця в нашій сільраді - відібрав у нього три карабіни з набоями. А через місяць нашу групу з 18 осіб затримали - «постарався» зрадник», - розповів Іван Мирон у документальному фільмі «Дорогою любові».

У інтерв'ю журналу The Ukrainians він зазначив, що всю групу з 18 людей засудили. Шестеро, в тому числі й вчитель Андрій Скрипка, були вчителями. Решта - ті, хто надавав допомогу повстанцям або уникав донесення. Навіть була стаття "за не-донос". Йому було 21 рік, коли в нього було вирішено «за зраду Батьківщини та участь у контрреволюційній діяльності» на 25 років.

Він відбував покарання в таборі у Норильську, у тому числі й у Мордовії. Освободився Іван Мирон лише у 1976 році.

У 1993 році Закарпатський суд визнав Івана Мирона безпідставно засудженим в СРСР. А в 1995 році Верховний Суд України перекваліфікував його справу, скасувавши політичні статті, але лишивши судимість «за ухилення від армії».

У 2019 році його було реабілітовано і визнано першою жертвою репресій комуністичного режиму, яку реабілітували за Законом України.

Варто наголосити, що Іван Мирон - людина, чий шлях боротьби та відданості Україні порушує серця. Його відданість ідеалам та сила духу заслуговують на повагу і пам'ять поколінь. Його реабілітація стала важливим подією для України, яка визнала його як символ опору комуністичному режиму.