Нові вимоги ВЛК: хто зобов’язаний пройти повторний медичний огляд

Військовозобов'язані громадяни України, які до 4 травня 2024 року мали статус "обмежено придатний" до військової служби, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Відповідна вимога передбачена чинним законодавством, а крайнім терміном для виконання цього обов'язку є 5 червня 2025 року включно. Про це нагадує Міністерство оборони України.

Що таке ВЛК?

Військово-лікарська комісія – це колегіальний орган лікарів, основним завданням якого є проведення медичного огляду військовослужбовців та військовозобов'язаних. За результатами такого огляду ВЛК встановлює:

Причинний зв'язок захворювань, травм чи поранень з виконанням військових обов'язків.

Потребу в подальшому лікуванні або реабілітації.

Необхідність переведення до іншого закладу охорони здоров'я.

Потребу у відпустці за станом здоров'я.

Найголовніше – ступінь придатності до військової служби.

Електронне направлення на ВЛК через "Резерв+"

Наразі процес направлення на ВЛК значно спрощено завдяки цифровізації. Міністерство оборони розширило можливості застосунку "Резерв+", через який тепер можна отримати електронне направлення на ВЛК без необхідності особистого візиту до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як отримати електронне направлення:

Військовозобов'язаний, який бажає пройти медичний огляд, подає відповідний запит у застосунку "Резерв+". Протягом доби після подання запиту в застосунок надходить повідомлення з необхідною інформацією та електронним направленням. Отримавши направлення, особа може без зволікань звернутися до зазначеного в ньому медичного закладу для проходження ВЛК. Результати медичного огляду згодом будуть відображені у військовому обліковому документі в застосунку.

Необхідні документи для проходження ВЛК:

Для проходження медичного огляду військовослужбовцям та військовозобов'язаним зазвичай потрібен пакет документів, що включає:

Направлення на ВЛК.

Медична книжка.

Посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера).

Медична та службова характеристики (можуть бути необов'язковими під час воєнного стану).

Оригінал довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання поранення, контузії тощо внаслідок бойових дій).

Засвідчена копія акту про нещасний випадок (якщо травма отримана під час проходження служби, але не внаслідок бойових дій).

Посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для осіб, які брали участь у бойових діях (можна надати завірені копії).

Терміни проходження ВЛК:

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента, та в рамках співпраці з Національною службою здоров'я України, максимальний термін для проходження військово-лікарської комісії становить 14 днів. У разі необхідності більш ретельного медичного дослідження, за рішенням ВЛК, цей термін може бути продовжений до одного місяця.

Варто зазначити, що під час дії воєнного стану всі військовозобов'язані мають проходити повторну комісію щорічно. Скасування статусу "обмежено придатний" та встановлення нового терміну для повторного огляду є частиною актуалізації даних та визначення поточної придатності до служби відповідно до оновлених критеріїв.