ЄС на дипломатичній розтяжці: Відстрочка тарифів США напередодні саміту НАТО

Брюссель розглядає можливість тимчасово відмовитися від запровадження відповідних мит на американські товари, аби уникнути загострення відносин зі Сполученими Штатами напередодні критично важливого саміту НАТО в Гаазі. Таке рішення, за інформацією Financial Times, свідчить про напружену атмосферу та прагнення європейських лідерів мінімізувати ризики конфронтації з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Дискусії щодо відтермінування заходів у відповідь тривають на тлі закликів деяких країн-членів ЄС до Брюсселя проявити стриманість. На їхню думку, головним пріоритетом наразі є досягнення домовленостей з американським президентом стосовно європейської безпеки в середньостроковій перспективі.

Особливе занепокоєння викликає майбутній червневий саміт НАТО. Посадовці Альянсу навіть рекомендують скоротити його формат, аби зменшити ймовірність публічних суперечок із Трампом. За повідомленнями джерел, у штаб-квартирі НАТО панує "велика нервозність", а основна стратегія зводиться до того, щоб "зробити все можливе, аби доставити" американського президента на зустріч, "сказати йому те, що він хоче почути, і вивести його звідти без жодної катастрофи".

Європейська комісія отримала чіткі рекомендації уникати будь-яких антагоністичних дій щодо США напередодні саміту. Це охоплює не лише відкладення рішень щодо оборонних закупівель, які могли б поставити країни ЄС перед вибором між європейською та американською продукцією, але й уникнення публічної критики американського підходу до України чи риторики Білого дому щодо анексії Гренландії. Європейські лідери також радять утриматися від ініціювання дискусій щодо можливих торговельних контрзаходів у відповідь на дії Вашингтона.

Така обережність значною мірою зумовлена наполегливими вимогами президента Трампа до європейських союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та погодити новий план "вирівнювання" відповідальності за захист континенту. Існує побоювання, що недосягнення прогресу в цих питаннях може навіть спонукати Трампа відмовитися від участі в саміті НАТО, що матиме серйозні наслідки для євроатлантичної безпеки.