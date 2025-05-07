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Мерц підтвердив свою передвиборчу обіцянку щодо ракет Taurus

Мерц підтвердив свою передвиборчу обіцянку щодо ракет Taurus

Новообраний канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц, підтвердив свою передвиборчу обіцянку щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. В інтерв'ю телеканалу ZDF він заявив, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на підтримку Німеччини в цьому питанні.  

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – наголосив Мерц, відповідаючи на запитання про передачу ракет.

Мерц також зазначив, що планує активізувати співпрацю з Великою Британією та Францією в рамках формату Є3 для координації підтримки України. Він уже провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером.

"Я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено", – підкреслив канцлер. Він також висловив бажання залучити до цього формату Польщу.

Ця заява підтверджує передвиборчу обіцянку Мерца щодо надання Україні ракет Taurus за умови узгодження з міжнародними партнерами.

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НімеччинаМерцTAURUS
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