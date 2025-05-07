Мерц підтвердив свою передвиборчу обіцянку щодо ракет Taurus

Новообраний канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц, підтвердив свою передвиборчу обіцянку щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. В інтерв'ю телеканалу ZDF він заявив, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на підтримку Німеччини в цьому питанні.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – наголосив Мерц, відповідаючи на запитання про передачу ракет.

Мерц також зазначив, що планує активізувати співпрацю з Великою Британією та Францією в рамках формату Є3 для координації підтримки України. Він уже провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером.

"Я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено", – підкреслив канцлер. Він також висловив бажання залучити до цього формату Польщу.

Ця заява підтверджує передвиборчу обіцянку Мерца щодо надання Україні ракет Taurus за умови узгодження з міжнародними партнерами.