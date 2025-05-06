За два дні померли двоє відомих українських письменників

6 травня на 86-му році життя помер український письменник Валерій Шевчук. Про це повідомила його донька Юліана Шевчук.

“Спочивай у мирі, тато! Батько помер в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у дуже тяжкому стані”, - написала вона у фейсбуку.

Він був яскравим творцем сучасного українського інтелектуального роману. Авторитетний знавець барокової культури, він неймовірно багато зробив для популяризації української спадщини ХVІІ століття.

Валерій Шевчук також є автором ґрунтовної популярної біографії Івана Мазепи.

Днем раніше, 5 травня, померла відома прикарпатська журналістка та поетеса Марія Микицей, їй було 59 років. Вона тривалий час боролась з важкою хворобою.

Марія Микицей народилася 27 липня 1965 року в Івано-Франківську.

Закінчила фізичний факультет Київського державного університету. Працювала журналісткою.

Авторка чотирьох збірок верлібрів: «Саламандра» (2001 р.), «У затінку шафранів» (2006 р.), «Інфра» (2014 р.), поетичної книжки «Плетиво» (2018 р.) у співавторстві з харківською поеткою Юлією Баткіліною та книжки міського фентезі «Чужі бажання» (2018 р.) теж у співавторстві з Юлією Баткіліною, одна з авторів альманаху «Станіслав плюс два» (2002 р.), учасниця міжнародних літературних фестивалів та поетичних читань.

Видала три книжки прози: книжки для дітей «Будинок, який умів розмовляти» та для дорослих — романи «Трофей на довгу пам'ять» і «Dolce Vita».