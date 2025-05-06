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«Донька ні на кого не схожа»: як POSITIFF відмахується від непроханих порад

«Донька ні на кого не схожа»: як POSITIFF відмахується від непроханих порад

За лаштунками шоу «єПитання» артист ексклюзивно розповів Новому каналу про турботу та догляд за маленькою Марією Олексіївною

Співак POSITIFF, він же Олексій Завгородній, вперше став батьком наприкінці минулого року. У них із дружиною, танцівницею Юлією Сахневич народилася донечка, яку назвали Марією. Нині подружжя тішиться з батьківства, а молодий татусь не приховує первістка та часто зворушує Instagram знімками, як проводить час із малечею. А 27 квітня POSITIFF відзначив чотири місяці Марії Олексіївни! Учасник шоу «єПитання», випуск з яким вийде 6 травня о 20:00 на Новому каналі, поділився змінами, які прийшли з новим статусом.

– На першому місці в мене важлива місія: бути класним батьком і чоловіком. Адже донька і дружина – найважливіші в світі, – ділиться POSITIFF.

Артист отримує чимало порад з виховання дитини як від близьких, так і незнайомців. Утім, молоді батьки вирішили брати до уваги лише рекомендації лікаря, який супроводжував їх під час вагітності.

– Ще тоді, коли дружина була вагітна, багато хто нам радив, що і як треба робити. Але ми дослухалися тільки до свого лікаря з понад 30-річним досвідом роботи з сімʼями. Він завжди запевняв нас: «Усі ми різні. Так само й діти». Донька ні на кого іншого не схожа. Найголовніше – відчувати свою дитину, вчитися розуміти її емоції й потреби, – наголошує POSITIFF. – А на непрохані поради відповідаю з усмішкою. Дякую і роблю так, як вважаю правильним, дослухаючись до тих, кому довіряємо ми самі.

Якщо ж говорити про пісню-присвяту донечці, то поки що виконавець не має планів:

– Колеги казали: «Точно напишеш пісню для дитини». Але для мене важливо, аби все відбувалося природно. Донька вже надихає, а що з цього вийде – побачимо, – зазначає учасник «єПитання».

Вмикайте шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Сьогодні, 6 травня, дивіться випуск за участі співаків і співачок: Melovin, Positiff, Adam, Enleo зіграють проти Маші Кравець, Iskra, Мішель Андраде та Гелі Зозулі

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POSITIFFспівакдонька
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