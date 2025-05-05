Колишня працівниця суду за $3500 оформляла фіктивний статус багатодітного батька

На Одещині викрили злочинну схему, учасники якої допомагали ухилянтам отримати фіктивний статус багатодітного батька, щоб уникнути мобілізації — за гроші в суді свідчили незнайомі жінки.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти щодо членів злочинного угрупування, яке організувало масштабну схему з незаконного оформлення статусу багатодітного батька для ухилення від мобілізації. Вартість «послуги» становила $3 500, з яких лише $500 передавали жінкам, що погоджувалися фіктивно підтверджувати батьківство у суді.

Організаторкою схеми виявилася 30-річна колишня секретарка одного з міськрайонних судів Одеської області. Використовуючи особисті зв’язки з минулого місця роботи, вона забезпечувала прискорений розгляд справ, щоб замовники якомога швидше отримали фіктивний документ про батьківство.

До злочинної діяльності жінка залучила свого 30-річного співмешканця та 51-річну знайому. Їхнім завданням був пошук чоловіків, які бажають уникнути мобілізації, а також жінок з неповнолітніми дітьми, готових за гроші засвідчити у суді, що ті є батьками їхніх дітей — попри відсутність будь-якого родинного зв’язку.

У межах досудового розслідування правоохоронці повідомили про підозру всім трьом учасникам угрупування, а також трьом жінкам, які виступили у суді «свідками батьківства». За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі справу передали до суду, де всі підозрювані відповідатимуть за свої дії.