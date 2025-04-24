Україні доведеться піти на поступки у перемовинах щодо миру

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні доведеться піти на певні компроміси у мирних переговорах з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Euronews.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", – сказав Анджей Дуда.

За його словами, Україна також "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться".

"В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі", – додав він.

Дуда також зазначив, що війна завдає шкоди обом країнам.

Польський президент наголосив, що тільки "американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін".

Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Видання Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.