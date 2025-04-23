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США пропонують мирну угоду щодо України, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту

США пропонують мирну угоду щодо України, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту

США пропонують мирну угоду щодо України, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення

«Я вважаю, що нинішні лінії, десь близько до них, зрештою збираються провести нові межі конфлікту», — сказав віцепрезидент Джей Ді Венс журналістам в Індії.

Він додав, що це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

Обидві сторони повинні «скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої росії і кращої України» — додав Венс.

 

Теги:

СШАзаморозка конфликтамирні переговори
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