Робота видання «Українська правда» фінансується за рахунок Томаша Фіали, у володінні якого перебувала група компаній Arricano, котра продовжує вести бізнес в тимчасово окупованому Криму. А спроби виходу з засновників компанії мали місце вже після повномасштабного вторгнення, коли суспільству стало про це відомо.

Про це пише «Закон і бізнес» із посиланням на офіційний звіт Arricano Real Estate Plc.

Співпраця компанії з рф дає законні підстави для запровадження санкцій до Arricano і самого Фіали. І саме з цим повʼязана критика влади з боку «УП», яку неодноразово ловили на маніпуляціях інформацією.

Так, у вересні 2022 року Arricano Real Estate Plc опублікувала офіційний звіт на сайті Лондонської фондової біржі. У ньому сказано, що група працює з торговими центрами у низці міст, зокрема, й Сімферополі, використовуючи російський рубль як одну з валют. Також у звіті описані особливості податкової системи рф – як умови ведення бізнесу.

Таким чином, компанія Фіали власноруч підтвердила, що має бізнес в рф і платить там податки, які потім йдуть на фінансування війни в Україні.

«Експерти вважають, що в таких діях Фіали та його ймовірних спільників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, зокрема, передбаченого ст.111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору)», - відзначає видання, звертаючись до правоохоронців із проханням проаналізувати викладені факти та підстави для введення персональних санкцій до Фіали.