Так, з початку повномасштабного вторгнення на всіх тимчасово окупованих територіях України працюють сили Руху опору ССО ЗСУ, які щоденно нагадують ворогу, що українці не приймають та ніколи не приймуть російську окупацію.

Цей короткий фільм демонструє, як українське підпілля завдають ударів по окупантах, саботують їхні плани та поширюють українську символіку.

Росіяни заявляють про “повний контроль” над окупованими територіями, але факти говорять інше. Український спротив не лише продовжується, а й стає більш організованим та ефективним.

Рух опору ССО ЗСУ – це невидима, але потужна зброя, яка наближає звільнення наших земель.

Якщо ви перебуваєте на ТОТ і хочете допомогти боротьбі – звертайтесь до Центру національного спротиву або заповнюйте анкету за посиланням https://tinyurl.com/opirUA . Разом ми швидше наблизимо нашу перемогу!