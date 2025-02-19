Делегації США та Росії провели перші переговори в Саудівській Аравії, обговоривши ситуацію в Україні та двосторонні відносини між Вашингтоном і Москвою. Під час зустрічі сторони дійшли згоди щодо чотирьох ключових пунктів. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За підсумками переговорів було домовлено:

створити механізм консультацій для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах та нормалізації роботи дипломатичних установ;

сформувати робочі групи, які працюватимуть над досягненням якнайшвидшого та стійкого врегулювання ситуації в Україні, прийнятного для всіх сторін;

закласти основу для подальшої співпраці у сферах спільного геополітичного інтересу, а також економічних та інвестиційних можливостей, які можуть з’явитися після завершення війни;

продовжити діалог для забезпечення ефективного просування мирного процесу.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що однієї зустрічі та телефонної розмови недостатньо для негайного врегулювання війни.

До складу американської делегації увійшли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф. Росію представляли глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. Саудівську сторону очолювали міністр закордонних справ принц Фазал бін Фархан та радник з національної безпеки Мосаад бін Мохаммад Аль-Айбан.