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Президент України Володимир Зеленський розповів про умови однорічних контрактів, за якими до війська планують залучати людей, які не досягли мобілізаційного віку, — тобто тих, кого 18-24 роки.

Про це він сказав під час брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, цитує УНІАН.

За словами Зеленського, офіційно деталі контракту представлять «завтра-післязавтра, у найближчі 2-3 дні». Однак він розкрив, що згідно з контрактом українці зможуть за рік заробити один мільйон гривень.

А після 1 року служби ті зможуть вчитися в будь-якому вищому навчальному закладі коштом держави. Крім того, держава покриє всі відсотки на іпотеку для таких контрактників.

Водночас Зеленський додав, що в контракті ще є «багато всього».
ForUm

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