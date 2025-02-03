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 Трамп планує найближчим часом запровадити 10% мита на імпорт товарів з ЄС, про це повідомляє The Telegraph.

Президент США підкреслив, що ЄС майже не обкладає митами американські товари, тоді як США приймають європейські товари без обмежень.

Цей крок може загострити глобальну торговельну напруженість, особливо з огляду на те, що Німеччина є одним із провідних експортерів до США. Канцлер Німеччини вже заявив, що Європа «відреагує» на такі дії.
ForUm

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