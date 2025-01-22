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рф хотіла замінити мене на Медведчука, щоб поставити на чолі України проросійського політика, — Зеленський про «Стамбульські домовленості».

Окрім цього, вони вимагали визнання Донбасу частиною Росії, офіційного статусу російської мови та зміни Конституції України для надання нейтрального статусу.

Умови передбачали скорочення армії до 50 тис. осіб та передачу Росії зброї, що знаходиться на відстані до 20 км від лінії фронту.

«Я послав цих людей», — додав глава держави.
ForUm

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