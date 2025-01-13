Україна з літа готується до міських боїв в Покровську, але російські сили просуваються на захід від міста і знаходяться трохи менше ніж за 7 км до траси, що веде до Дніпра. Про це пише — FT.

«Вони розуміють, що втратять багато своїх сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вирішили застосувати іншу стратегію та обійти його», — кажуть військові.

Росіяни хочуть відрізати всі шляхи постачання до Покровська, щоб українські війська пішли звідти.