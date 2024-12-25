також у роздiлiСуспiльство
Журналіст-розслідувач Опанасенко досі не спростував докази про фіктивну броню - ЗМІ 17
Понад 30 кілометрів маскувальних сіток передали військовим волонтери з Волині 18
Pin-UP, російський слід і платежі в «Дії»: що відомо? 26
Більшість захоплених ЗСУ територій Курської області вже втрачено, - Economist 42
Силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка 32
«Такі питання задає лише русня»: відомий блогер Лаченков відповів, чому не йде служити  28
У телефоні Крупи виявили, що працівники ДБР, прокурори та митники причетні до корупції 18
У кількох заступників командира полку “Азов” зʼявились квартири в “Новопечерських Липках”, - Мосійчук 99
Чудовий подарунок до Різдва отримали волиняни від естонців 22
У Києві відбулася зіркова премʼєра наелектризованої комедії “Збори ОСББ” 28
Під час повномасштабної війни ціни в Україні зросли майже на 45% 18
Росія готує масовані удари по Україні 36
Командувачі військ отримали нові генеральські звання з рук Зеленського 24
Суди двох інстанцій скасували незаконний штраф НБУ щодо ТОВ «Укрфінстандарт», незважаючи на тиск з боку зам голови НБУ Дмитра Олійника 18
В Раді скасували засідання через можливий удар по урядовому кварталу 10
Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю 18
Скандальный экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий планирует вернуться в политику через одесскую «Батькивщину» и кума-коррупционера Дмитрия Жемана 18
Соцопитування: стало відомо, скільки українців підтримують поточний рівень мобілізації 21

З нагоди початку свята Хануки президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок. Про це інформує пресслужба президента.

Глава держави привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну та українців.

"Дякую, що ви в Україні й підтримуєте всіх. У нас унікальна країна – сьогодні і Різдво, і Ханука. Це дуже добре, що в Україні ми можемо всі разом жити, боротися з темрявою завдяки тому, що є світло", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ханукальну менору, яку запалювали сьогодні, йому подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації торік у грудні, коли був четвертий із восьми днів Хануки 5784.

Голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер зазначив, що Ханука також нагадує світові про перемогу невеликої кількості людей над сильним ворогом.

На церемонії також були присутні: головний рабин Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович, головний рабин єврейської релігійної громади Центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Сімха Хабад Лівий берег (Київ) Мордехай Левенгарц, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Миколаєва Шалом Готтліб, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Херсона Йосеф Вольф та заступник голови ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11
Теги