З нагоди початку свята Хануки президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок. Про це інформує пресслужба президента.

Глава держави привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну та українців.

"Дякую, що ви в Україні й підтримуєте всіх. У нас унікальна країна – сьогодні і Різдво, і Ханука. Це дуже добре, що в Україні ми можемо всі разом жити, боротися з темрявою завдяки тому, що є світло", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ханукальну менору, яку запалювали сьогодні, йому подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації торік у грудні, коли був четвертий із восьми днів Хануки 5784.

Голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер зазначив, що Ханука також нагадує світові про перемогу невеликої кількості людей над сильним ворогом.

На церемонії також були присутні: головний рабин Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович, головний рабин єврейської релігійної громади Центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Сімха Хабад Лівий берег (Київ) Мордехай Левенгарц, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Миколаєва Шалом Готтліб, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Херсона Йосеф Вольф та заступник голови ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман.