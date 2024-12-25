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Parker Solar Probe NASA став першим космічним апаратом, який наблизився до Сонця на рекордну відстань, приблизно до 3.8 мільйонів миль (близько 6.1 мільйона км). Ця історична подія відбулась в 11:53 за всесвітнім часом сьогодні. Зонд був запущений у серпні 2018 року і має на меті поглибити наукові знання про нашу зірку та допомогти прогнозувати космічні погодні явища, які можуть вплинути на життя на Землі.

По завершенню найновішого прольоту, прес-служба NASA повідомила, що зонд перевершив усі очікування, адже його тепловий щит витримував температури до 930 градусів за Цельсієм, при цьому внутрішня частина залишилась приблизно 29 градусів за Цельсієм. Це дозволяє вченим працювати в умовах, які раніше вважалися неможливими.

На сьогоднішній день, зонд рухається з шокуючою швидкістю приблизно 690,000 км/год (430,000 миль на годину), що дозволяло б доставити повідомлення про результати його досліджень дуже швидко. Ця місія також дозволить вченим дізнатися більше про еволюцію сонячного вітру, механізми, що призводять до збільшення температури корони, та джерела сонячних масових викидів. Подальші прольоти плануються на 22 березня та 19 червня 2025 року, що надалі наблизить Parker Solar Probe до Сонця.
ForUm

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