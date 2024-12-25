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Японський міністр закордонних справ Такеші Івая зустрівся з главою китайського МЗС Ваном І у Пекіні, аби обговорити важливі аспекти відносин між двома країнами та визначити шляхи їх покращення. Ця зустріч стала важливою в рамках політики Японії щодо стабілізації відносин із своїм найбільшим торговим партнером.

Відповідно до повідомлень VOA News та AP News, на порядку денному були обговорення погіршення безпекових умов в регіоні, а також питання, пов'язані з забороною Китаю на імпорт японських морепродуктів.

Івая підкреслив важливість взаємодії для досягнення стабільності в Азії. Він закликав Китай до дій, щоб зняти напруженість у відносинах, включаючи питання, пов’язані з діяльністю китайських військових у регіоні Східно-Китайського моря. Міністр також висловив занепокоєння з приводу психологічного клімату у Японії через випадки затримання громадян Японії за звинуваченнями в шпигунстві за законом про боротьбу з шпигунством в Китаї.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання запланованого економічного діалогу та можливості відновлення обміну культурними та освітніми програмами. Як частина зустрічі, Японія оголосила про полегшення візових вимог для китайських туристів, що має на меті покращення двосторонніх відносин.

Усередині обговорення Івая націлився на проведення детальних переговорів щодо заборони на японські морепродукти, яка є реакцією Китаю на скидання очищених стічних вод з атомної електростанції «Фукусіма». При цьому важливо відзначити, що чинні обмеження залишаються на порядку денному як один з ключових пунктів переговорів.
ForUm

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