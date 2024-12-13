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Силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка на південному заході від Курахового, повідомив проєкт DeepState увечері 12 грудня.

Аналітики пишуть, що РФ намагається замкнути ЗСУ у так званому «Успенівському мішку», усередині якого – сусідні населені пункти Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай та Ганнівка.

«Важко зрозуміти сенс утримання «Успенівського мішка», коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ «Донецьк». Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці», – написали аналітики.

Вдень 13 грудня в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили, що ЗСУ відбивають штурми в районі Успенівки, Ганнівки, Трудового та Романівки.
 
«Наразі підрозділи Збройних сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником», – йдеться у дописі.

В ОТУ «Донецьк» цю інформацію не коментували.

За даними Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося 210 боєзіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше, кажуть у ЗСУ, війська РФ намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.
ForUm

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