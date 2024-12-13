Силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка на південному заході від Курахового, повідомив проєкт DeepState увечері 12 грудня.
Аналітики пишуть, що РФ намагається замкнути ЗСУ у так званому «Успенівському мішку», усередині якого – сусідні населені пункти Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай та Ганнівка.
«Важко зрозуміти сенс утримання «Успенівського мішка», коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ «Донецьк». Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці», – написали аналітики.
В ОТУ «Донецьк» цю інформацію не коментували.
За даними Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося 210 боєзіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше, кажуть у ЗСУ, війська РФ намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.
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