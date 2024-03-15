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В рамках благодійного проєкту «Дитинство без війни», відома українська психологиня Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт, що перебувають у Туреччині. Її візит став важливою подією для маленьких учасників проєкту, які отримали підтримку в ці складні часи.

Про це повідомляє ТСН

Наталія Холоденко зібрала 11 тис. доларів США, що дало змогу закрити потреби дітей у стоматологічному лікуванні на три місяці, а також залучила ряд інвесторів для фінансуванні інших потреб сиріт з України. Також за активної участі психологині у проєкт були залучені кращі турецькі логопеди. 

«Я нещодавно дізналася про проєкт «Дитинство без війни». А коли я на власні очі побачила цих неймовірних дітей, я не могла стримати емоції. Переживання, тривога, але водночас надія, що ми можемо змінити їхні життя», - зазначила Наталія, ділячись своїми враженнями та почуттями, які виникли під час візиту. 

Наталія Холоденко

Холоденко зазначила, що діти, які втратили батьківську опіку, попри всі випробування і труднощі, виявляють виняткову відкритість та ніжність. «В їх серцях так багато щирості та теплоти, що це змушує відчувати глибоку емпатію», - підкреслила Наталія.

Водночас вона висловила важливу думку про необхідність участі кожного з нас у покращенні їхнього життя: «Закликаю до активних дій підтримати цих дітей, які дуже потребують захисту та опіки».

Під час свого візиту Холоденко встигла не лише особисто поспілкуватися з кожною дитиною, а й організувала ряд заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малечі. Психологиня провела майстер-клас для дітей з бандури, продемонструвавши його унікальність. 

Дорослі також не залишились осторонь: для них було проведено тренінг на тему «Емоційне вигоряння», де Наталія ділилася порадами, як справлятися з викликами, пов'язаними з вихованням та підтримкою дітей у складних життєвих обставинах.
ForUm

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