Лечение алкоголизма в городе Киев останавливает развитие этого хронического заболевания. Оно причиняет множество проблем - пьющий утрачивает контроль над своим поведением, становится агрессивным, его не интересует семья. Скандалы становятся практически ежедневными, из дома выносятся вещи. На начальных стадиях удается скрывать от коллег свою деградацию, постепенно она становится заметна всем, человек теряет работу. Здоровье тоже ухудшается - постоянное поступление в организм больших доз этанола, распитие некачественного спиртного вызывает панкреатит, гепатит, цирроз печени, разрушает сосуды, пагубно влияет на психику. Только своевременное вмешательство специалистов может остановить этот процесс.

Как проходит лечение

Лечение алкоголизма в Киеве проходит поэтапно, начинается с консультации. На ней выясняется наличие имеющихся хронических заболеваний, стаж зависимости, психотип личности. Нужны такие этапы:

Детоксикация. Мотивация. Кодирование. Реабилитация.

Пациентам назначают капельное введение адсорбирующих препаратов, гепатопротекторов, витаминов. Это улучшает самочувствие, устраняет похмельный синдром, останавливает запой. Далее врач-нарколог беседует, формирует мысль о необходимости специализированной помощи.

Запретительные методики вызывают равнодушие к горячительному - пьяница спокойно находится среди пьющей компании, не испытывая нездоровой тяги. Применяют препараты группы Дисульфирам. Они значительно замедляют метаболизм этилового спирта, после чего поступление его в кровь вызывает сильное отравление. Страх заставляет задуматься, устраняет желание пить. Налтрексон действует на центральную нервную систему, останавливает передачу импульсов, информации об эйфории - закодированный ничего не чувствует после выпивки.

Психотерапевтическое кодирование используют лицам, страдающим почечной недостаточностью, сахарным диабетом, гипертонией, после перенесенных инсультов, беременным женщинам, пожилым лицам. Им под гипнозом внушают мысли о вреде спиртного, необходимости бросить пить. Подсознание хорошо воспринимает данные, развивается отвращение к горячительному.

Последний этап - закрепление результата, стабилизация психоэмоционального фона, анализ причин зависимости. Людей обучают техникам, помогающим контролировать эмоции, обиды, поведение, расслабляться, справляться с паническими атаками.

Средняя стоимость лечения от алкоголизма

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