Решили сделать красивый маникюр с наращенными ногтями? Предлагаем несколько полезных рекомендаций. При регулярном посещении женщины обычно знают, чего ожидать от процедуры. Если клиентка впервые собирается в салон красоты в Кракове, эти советы могут оказаться полезными.

Основные правила

Наращенные ногти – это не только красиво, но и хлопотно. Только при высоком качестве исполнения можно ожидать, что результат сохранится надолго.

Рассмотрим, как следует подготовиться к наращиванию ногтей:

уход рекомендуется сделать сразу или после процедуры (но не позднее чем через 2-3 дня);

для клиенток с сильно заросшей кутикулой маникюр лучше сделать за 2-3 дня до наращивания. Это обеспечит красивый и ухоженный вид уже сразу после наращивания искусственных ногтей;

для клиенток с нежной, чувствительной кожей рекомендуем сделать маникюр за 5-7 дней до наращивания. При травмировании близко расположенных кровеносных сосудов останется достаточно времени, чтобы они зажили. В этом случае смоделированная ногтевая пластина будет держаться надежнее и дольше;

перед наращиванием не рекомендуется выполнять такие процедуры, как парафинотерапия, масляные массажи и обертывания. Ногтевая пластина быстро впитывает масла, что уменьшает надежность сцепления искусственной пластины с родным ногтем.

Планируя визит в салон красоты, лучше выбирать оптимальную длину для ногтей. Это обеспечит комфорт и позволит привыкнуть в новой форме. Плюс оптимальная длина поможет избежать ломкости и повреждений.

Особенности ухода за искусственными ногтями

После посещения салона клиентка получает красивые и ухоженные ручки. В первые несколько дней может появиться легкое ощущение стягивания. Обычно оно проходит после 2-3 суток. Материал «дает усадку», а процесс полимеризации завершается полностью. Это же время потребуется, чтобы привыкнуть к новой длине.

Чтобы ногти долгое время сохраняли безупречный вид, предлагаем несколько простых рекомендаций:

Снимая лак, используйте средства, в состав которых не входит ацетон. Избегайте контактов с продуктами, содержащими ацетон, а также с моющими средствами с агрессивными кислотами или щелочами. Менять форму и длину ногтевой пластины можно при помощи специальной пилочки, шлифовщика. Не используйте ножницы или маникюрные кусачки. Не допускайте механической нагрузки. Хотя искусственные ногти прочные, при сильном воздействии они могут повредиться. Не используйте ногти для открывания картонных коробок или закручивания шурупов. При выполнении домашней работы с ними также следует обращаться аккуратно. Мыть посуду, резать или натирать овощи лучше в перчатках. Они не только защитят ногти, но и продлят молодость и здоровье кожи рук. Не используйте зубочистку для чистки области под ногтями. Это не только повышает риск отслаивания ногтевой пластины, но и может стать причиной появления воспаления. Для чистки области под ногтями используйте щеточку и нежное мыло. Удалить грязь и пыль можно при помощи большой струи теплой воды. Осторожно обращайтесь с источниками открытого огня (например, газовыми конфорками или зажигалками). Регулярно ухаживайте за кутикулой между визитами к мастеру маникюра. Для этого можно использовать специальные средства (масла, кремы, гели с витаминами для увлажнения и замедления роста). Более бережно относитесь к ногтям при посещении бани, сауны, принятии ванны. Из-за перепада температур пластина становится хрупкой, могут появиться повреждения, сколы или трещины. Не затягивайте с коррекцией. Своевременное обновление пластины позволит избежать травмы и отслоения натурального ногтя. Периодичность процедуры зависит от индивидуальных особенностей. В среднем это 3-4 недели.

Искусственные ногти можно носить как угодно долго, но снимать их нужно только в условиях салона. Такое решение не причинит вреда и позволит сохранить здоровье натуральной пластины. Помните, что после удаления искусственного покрытия ногтям нужен специальный уход.