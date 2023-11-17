Решили сделать красивый маникюр с наращенными ногтями? Предлагаем несколько полезных рекомендаций. При регулярном посещении женщины обычно знают, чего ожидать от процедуры. Если клиентка впервые собирается в салон красоты в Кракове, эти советы могут оказаться полезными.
Основные правила
Наращенные ногти – это не только красиво, но и хлопотно. Только при высоком качестве исполнения можно ожидать, что результат сохранится надолго.
Рассмотрим, как следует подготовиться к наращиванию ногтей:
- уход рекомендуется сделать сразу или после процедуры (но не позднее чем через 2-3 дня);
- для клиенток с сильно заросшей кутикулой маникюр лучше сделать за 2-3 дня до наращивания. Это обеспечит красивый и ухоженный вид уже сразу после наращивания искусственных ногтей;
- для клиенток с нежной, чувствительной кожей рекомендуем сделать маникюр за 5-7 дней до наращивания. При травмировании близко расположенных кровеносных сосудов останется достаточно времени, чтобы они зажили. В этом случае смоделированная ногтевая пластина будет держаться надежнее и дольше;
- перед наращиванием не рекомендуется выполнять такие процедуры, как парафинотерапия, масляные массажи и обертывания. Ногтевая пластина быстро впитывает масла, что уменьшает надежность сцепления искусственной пластины с родным ногтем.
Планируя визит в салон красоты, лучше выбирать оптимальную длину для ногтей. Это обеспечит комфорт и позволит привыкнуть в новой форме. Плюс оптимальная длина поможет избежать ломкости и повреждений.
Особенности ухода за искусственными ногтями
После посещения салона клиентка получает красивые и ухоженные ручки. В первые несколько дней может появиться легкое ощущение стягивания. Обычно оно проходит после 2-3 суток. Материал «дает усадку», а процесс полимеризации завершается полностью. Это же время потребуется, чтобы привыкнуть к новой длине.
Чтобы ногти долгое время сохраняли безупречный вид, предлагаем несколько простых рекомендаций:
- Снимая лак, используйте средства, в состав которых не входит ацетон.
- Избегайте контактов с продуктами, содержащими ацетон, а также с моющими средствами с агрессивными кислотами или щелочами.
- Менять форму и длину ногтевой пластины можно при помощи специальной пилочки, шлифовщика. Не используйте ножницы или маникюрные кусачки.
- Не допускайте механической нагрузки. Хотя искусственные ногти прочные, при сильном воздействии они могут повредиться. Не используйте ногти для открывания картонных коробок или закручивания шурупов. При выполнении домашней работы с ними также следует обращаться аккуратно. Мыть посуду, резать или натирать овощи лучше в перчатках. Они не только защитят ногти, но и продлят молодость и здоровье кожи рук.
- Не используйте зубочистку для чистки области под ногтями. Это не только повышает риск отслаивания ногтевой пластины, но и может стать причиной появления воспаления.
- Для чистки области под ногтями используйте щеточку и нежное мыло. Удалить грязь и пыль можно при помощи большой струи теплой воды.
- Осторожно обращайтесь с источниками открытого огня (например, газовыми конфорками или зажигалками).
- Регулярно ухаживайте за кутикулой между визитами к мастеру маникюра. Для этого можно использовать специальные средства (масла, кремы, гели с витаминами для увлажнения и замедления роста).
- Более бережно относитесь к ногтям при посещении бани, сауны, принятии ванны. Из-за перепада температур пластина становится хрупкой, могут появиться повреждения, сколы или трещины.
- Не затягивайте с коррекцией. Своевременное обновление пластины позволит избежать травмы и отслоения натурального ногтя. Периодичность процедуры зависит от индивидуальных особенностей. В среднем это 3-4 недели.
Искусственные ногти можно носить как угодно долго, но снимать их нужно только в условиях салона. Такое решение не причинит вреда и позволит сохранить здоровье натуральной пластины. Помните, что после удаления искусственного покрытия ногтям нужен специальный уход.
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