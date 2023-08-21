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Перший підрив Кримського мосту - унікальна операція, яка реально вплинула на хід війни. Про це пише політолог Олександр Черненко.

«Голова СБУ Малюк, який розробляв операцію з двома спеціалістами, тонко використав основну хибу росіян – корумповане знизу догори суспільство, де будь-які питання можна «порєшать». Тому авто, куди співробітники СБУ заховали 21 тону вибухівки у пакувальній плівці, потрапило спочатку в рф, а потім на міст.  При цьому жоден працівник Служби не був схоплений – все самі зробили росіяни-контрабандисти», -  вважає Черненко. 

Експерт підкреслює, що СБУ оприлюднила деталі спецоперації тільки тоді, коли це вже не несло шкоду для подальших планів спецслужби. «Вкрай важлива публікацію цієї історії.  З одного боку, це підриває моральний дух ворога. З іншого – показує іноземним партнерам, що Україна ефективно б’є рф. А значить підтримку треба збільшувати», - акцентує екс-нардеп. 

«Обидва підриви мосту (другий, нагадаю, СБУ провела за допомогою морських дронів) мали не тільки важливий психологічний ефект для обох сторін. Є і суто практичні аспекти. По-перше, підриви значно ускладнили логістику ворога, що суттєво вплинуло на підвіз боєприпасів і техніки на фронт. А по-друге, повністю змінили військову ситуацію на Чорному морі – росія більше його не контролює так, як раніше», - резюмує політолог. 

Нагадаємо, днями голова СБУ Василь Малюк вперше розказав, як підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року – з допомогою вантажівки, начиненої вибухівкою. Також він розповів нові подробиці  нещодавньої атаки морських дронів СБУ на міст 

 

 

 

 
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