Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не має права використовувати зброю, яку отримала від ФРН, для завдавання ударів по території РФ, пише Die Zeit.

Аналогічні правила також визначені іншими західними постачальниками зброї, сказав Шольц на публічному заході в Бендорфі.

Канцлер також зазначив, що допомога є необхідною, але також потрібно зробити все, аби не допустити війни між Росією та Північноатлантичним альянсом (НАТО).