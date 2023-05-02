також у роздiлiПолiтика
Британія пояснила, чому не дає Україні винищувачі 12
В Німеччині назвали вартість відновлення України 7
Україна нічого не знає про мирну ініціативу Ватикану 8
Міноборони Британії пояснило відсутність успіхів Росії на полі бою 12
Залужний і Міллі поговорили про постачання зброї 9
Резніков пояснив, чому Україні не дають літаки 14
Чеський президент пообіцяв шукати шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну 12
Українська влада радить українцям на окупованій території брати російські паспорти 15
Україна досягла нових угод з турецькою компанією Baykar 8
Макрон підтвердив постачання зброї, яку просив Зеленський 10
Кулеба закликає не сприймати контрнаступ як вирішальну битву 65
Зеленський розкритикував заборону на еспорт аграрної продукції 14
ISW знайшли причину дозволу на депортацію українців без російського паспорта 20
Владимир Саенко: Победа Украины – через социальное партнерство с профсоюзами 15
14 тисяч військових пройшли підготовку у Великій Британії 17
Польща спростила еспорт дронів до України 14
ЗМІ: У одностатевих шлюбів є таємний лобіст 41
ЗМІ: ГУР купує продукти вдвічі дешевше за Міноборони 13

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не має права використовувати зброю, яку отримала від ФРН, для завдавання ударів по території РФ, пише Die Zeit. 

Аналогічні правила також визначені іншими західними постачальниками зброї, сказав Шольц на публічному заході в Бендорфі. 

Канцлер також зазначив, що допомога є необхідною, але також потрібно зробити все, аби не допустити війни між Росією та Північноатлантичним альянсом (НАТО).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9