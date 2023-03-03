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Картина по фотографии - это современно искусство, благодаря ей можно увековечить в памяти значимые моменты из жизни. По сути это фотография, напечатанная на качественном холсте и натянутая на надежную деревянную раму. Идеей для фотокартины могут быть портретные фото, пейзажи, коллажи, любые предметы. Благодаря современным технологиям печати даже самые простой снимок, снятый на телефон, заиграет новыми красками.

Фото на холсте создаются методом галерейной натяжки, поэтому они не нуждаются в дополнительной раме или стекле, имеют готовое крепление, поэтому сразу готовы украсить ваши стены. Используемый холст - прочный и долговечный, а его фактура превращает каждое фото в музейный шедевр.

Сложно ли сделать картину из фото

Настоящую картину рисовать сложно, а вот заказать картину по фото в Art gifts - проще простого. Для начала нужно выбрать качественное изображение для исходника, наши дизайнеры дополнительно его обработают, добавят яркости, новые детали или эффекты по желанию заказчика. Фотокартина на холсте создает эффект живописи в художественной галерее, который усиливает стиль декора, создавая ощущение современного музея. Картина по фотографии на холсте имеет много преимуществ:

  • она рассчитана на многолетнее пользование, поэтому сможет долгое время радовать глаз;
  • качественная картина на холсте визуально не отличается от настоящей живописи;
  • благодаря стараниям ретушеров любое изображение, даже размытое, перед печатью можно улучшить;
  • можно заказать картину с любым сюжетом - от снимка домашнего любимца до семейной фотосессии.

Картина с фотографии стоит намного дешевле по сравнению с настоящими картинами или портретами под заказ. Окончательную стоимость работы можно узнать еще перед печатью на предварительной консультации. Цена фотопечати будет зависеть от размера холста, используемых красок и других факторов. На сайте Art gifts можно ознакомиться с примерами работ и их стоимостью.

Кстати, портрет на холсте - отличный подарок к любому празднику, независимо от пола, возраста и статуса того, кому его дарят. Фотокартину можно подарить мужчине и женщине. Поводом для подарка может быть Новый год, юбилей, 8 марта, день рождения, корпоративный праздник и многое другое. Стоит она недорого, к тому же, выражает творческую индивидуальность и очень быстро делается.

Картины с фото на заказ могут быть любых форм и размеров, условно их можно разделить на квадратные, портретные и панорамные. Кроме того, можно подобрать креативные сюжеты, которые станут изюминкой интерьера в каждой комнате. Наши специалисты профессионально и оперативно сделают цифровую отрисовку любой фотографии недорого. Доставка заказов осуществляется по всей Украине. Если остались вопросы, пишите нам на почту.
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