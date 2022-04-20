Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство оборони країни.

«За пропозицією уряду президент республіки прийняв рішення про те, що Фінляндія направить в Україну більше військової техніки. Детальнішу інформацію про вміст, спосіб доставки або графік допомоги не надаватимуть, щоб гарантувати, що допомогу буде доставлено за призначенням», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час ухвалення рішення щодо надання Фінляндією додаткової допомоги враховували і потреби України, і ресурси сил оборони.