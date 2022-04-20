За останню добу сапери ДСНС знешкодили на території України 1592 боєприпаси, 1 авіабомбу. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» повідомив Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом, від початку повномасштабного наступу росії на Україну підрозділи ДСНС знешкодили понад 68 тисяч боєприпасів та 1938 авіабомб. Найбільше – на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Чернігівщині.

Площу забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні надзвичайники оцінюють у понад 300 тисяч квадратних метрів. І це – лише на підконтрольних територіях.

Оцінити масштаби замінувань на окупованих територіях наразі ДСНС не може.