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За останню добу сапери ДСНС знешкодили на території України 1592 боєприпаси, 1 авіабомбу. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» повідомив Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Загалом, від початку повномасштабного наступу росії на Україну підрозділи ДСНС знешкодили понад 68 тисяч боєприпасів та 1938 авіабомб. Найбільше – на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Чернігівщині. 

Площу забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні надзвичайники оцінюють у понад 300 тисяч квадратних метрів. І це – лише на підконтрольних територіях. 

Оцінити масштаби замінувань на окупованих територіях наразі ДСНС не може.
ForUm

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