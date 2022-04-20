Внаслідок російських атак пошкоджено 7 багатоповерхівок в центрі Бородянки на Київщині, повідомляє ДСНС.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уже закінчила розбирати завали цих споруд. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

За його інформацією, рятувальники передусім працювали із конструкціями, які могли становити небезпеку для людей. Також вилучали документи та шукали загиблих. З-під руїн дістали тіла 41 мешканця.