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Слідком РФ відкрив кримінальну справу через знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові, повідомило російське агентство ТАСС.

Зазначається, що справу відкрив слідчий комітет за фактом знесення пам’ятника. Раніше росЗМІ повідомляли, що знесли пам’ятник «українські націоналісти».

Вранці 17 квітня погруддя повалили представники підрозділу «Азов». Одразу ж «маршала» завантажили у машину і вивезли на сміттєвий полігон.
ForUm

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