Володимир Путін хоче продовжувати війну і не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським. А розмови з президентом РФ нагадують марну трату часу.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в інтерв'ю порталу Corriere Della Sera, передає УНІАН.

Журналісти сказали, що раніше прем'єр розмовляв з Путіним по телефону. Вони поцікавилися, чи не можна було його зупинити за допомогою дипломатичної бесіди.

На це Драгі відповів: «У телефонній розмові я сказав йому, що телефоную йому, щоб поговорити про мир. Я запитав його: «Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення». Він відповів: «Час ще не настав». Я наполягав: «Прийміть рішення про припинення вогню». І знову: «Ні: час ще не настав».

Зі слів Драгі, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив військові злочини російських окупантів у Бучі.

«Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться», — підсумував Драгі.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, чому він часто телефонував Володимиру Путіну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, про це просив Володимир Зеленський.