Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о гибели шести человек в городе в результате обстрелов в четверг, сообщает Суспільне.

«Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, расположенные в Броварах. Сейчас, по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах», - сказал мэр журналистам.

РФ в четверг около полудня нанесла два ракетных удара по расположению Командования сил специальных операций в Броварах.