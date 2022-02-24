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Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о гибели шести человек в городе в результате обстрелов в четверг, сообщает  Суспільне.

«Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, расположенные в Броварах. Сейчас, по моей информации, 6 погибли, 12 ранены, находятся в больницах», - сказал мэр журналистам.

РФ в четверг около полудня нанесла два ракетных удара по расположению Командования сил специальных операций в Броварах.
ForUm

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