также в разделеПолитика
Дружини російських окупантів закликають ґвалтувати українських жінок 4
Макрон не вважає «геноцидом» злочини РФ в Україні, а росіян і українців назвав «братами» 16
Штайнмаєр заявив, що влада України не чекає його з візитом у Києві 10
У МВС прокоментували пропозицію Зеленського щодо обміну Медведчука на полонених 88
Байден вперше публічно назвав геноцидом війну Росії проти України 21
Лукашенко назвав різанину у Бучі спецоперацією англійців 26
НАТО прогнозує другий – ширший і кривавіший етап війни в Україні 26
США повинні надати Україні ППО, винищувачі та інше летальне озброєння – сенатор Тед Круз 14
Єрмак: Якщо Україна вчасно отримає необхідне озброєння, то переможе 12
Негаммер: Путін зневажливо ставиться до звірств в Україні 87
Зеленський: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби отримали достатньо зброї 218
Канцлер Австрии о закрытых переговорах с Путиным: Это не дружеский визит 82
Зеленський: Поки не можна сказати, що ми остаточно виграли битву за Київ 16
Зеленський: Якби Україна була в НАТО, нинішньої війни могло б не бути 9
Зеленський: Маріуполь – це серце війни, яке дає змогу утримувати наші позиції на сході держави 41
МЗС закликало міжнародні організації допомогти депортованим українцям виїхати з рф 10
Обмін полоненими: Україна звільнила ще 26 людей 27
В ОП прокоментували зустріч Зеленського з Джонсоном 70

Голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського комюніке і змінила свою позицію.

«Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі. Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ», - написав він.

З його слів, єдина відмінність полягає в тому, що українська сторона не бере до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке.

«Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу», - додав Арахамія.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговорний процес зайшов у глухий кут після того, як Україна нібито «відійшла від домовленостей у Стамбулі». Перед цим подібні заяви зробив очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги