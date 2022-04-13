Голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського комюніке і змінила свою позицію.

«Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі. Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ», - написав він.

З його слів, єдина відмінність полягає в тому, що українська сторона не бере до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке.

«Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу», - додав Арахамія.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговорний процес зайшов у глухий кут після того, як Україна нібито «відійшла від домовленостей у Стамбулі». Перед цим подібні заяви зробив очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров.