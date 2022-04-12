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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 10 квітня 2022 року російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними снарядами ПТМ-1 по Немишлянському та Київському районах Харкова.

Внаслідок цього пошкоджено низку житлових будинків.

Досудове розслідування триває.
ForUm

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