За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 22-річному харків’янину за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), повідомляє прес-служба наглядового відомства.

За даними слідства, в період з 24 лютого по 10 квітня 2022 року чоловік знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які шукали перевізників. Представившись волонтером, він пропонував допомогу в перевезенні людей, у тому числі з тимчасово окупованих територій, за грошову винагороду нібито на паливо.

За свої послуги «волонтер» прохав перевести передоплату йому на банківську карту, після чого переставав виходити на зв’язок.

Сума завданої матеріальної шкоди складає понад 230 тис. грн.

10 квітня псевдоволонтера затримано в порядку ст. 208 КПК України. В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.