11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції, які займуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
« З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу», - написав він у Twitter.
З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам 🇺🇦 у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. 🇫🇷 перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022
Посол додав, що 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.
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