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11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції, які займуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

« З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу», - написав він у Twitter.

 

 

Посол додав, що 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.
ForUm

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