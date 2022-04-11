11 квітня до України прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції, які займуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.



« З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу», - написав він у Twitter.

З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам 🇺🇦 у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. 🇫🇷 перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Посол додав, що 12 квітня вони будуть на роботі на Київщині.