У столиці відкрили рух автотранспорту Південним мостом, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більш як місяць працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним», – написав Кличко.

Також поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», – додав Кличко.