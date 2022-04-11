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У столиці відкрили рух автотранспорту Південним мостом, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більш як місяць працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним», – написав Кличко.

Також поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», – додав Кличко.
ForUm

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